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Бабич раскрыл сумму премиальных Мариуполя за выход в полуфинал Кубка Украины

13:00 - Читати українською
Бабич раскрыл сумму премиальных Мариуполя за выход в полуфинал Кубка Украины
Александр Бабич / Фото ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич заверил, что руководство клуба достойно оценило успехи команды в сезоне.

 

"План мотивации обусловливался у нас еще до начала сезона. В нем предусматривались выход в полуфинал и финал Кубка Украины.

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За выход в 1/2 финала был бонус в виде 1 миллиона гривен на команду. Его ребята получили как раз перед субботней игрой с Александрией, и он также в определенной степени помог нам одержать победу. Если же говорить о выходе в финал плей-офф чемпионата и завоевания путевки в квалификацию Лиги Европы, то дальнейшие бонусы никто нам пока не озвучивал", – заявил Бабич в интервью UА-Football.

Напомним, уже сегодня Мариуполь в матче против Колоса разыграет последнюю путевку в еврокубки от Украины. Поединок начнется в 19:30.

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Александр Александр Бабич Колос - Мариуполь Мариуполь Мариуполь
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