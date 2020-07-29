Бабич раскрыл сумму премиальных Мариуполя за выход в полуфинал Кубка Украины

"План мотивации обусловливался у нас еще до начала сезона. В нем предусматривались выход в полуфинал и финал Кубка Украины.

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За выход в 1/2 финала был бонус в виде 1 миллиона гривен на команду. Его ребята получили как раз перед субботней игрой с Александрией, и он также в определенной степени помог нам одержать победу. Если же говорить о выходе в финал плей-офф чемпионата и завоевания путевки в квалификацию Лиги Европы, то дальнейшие бонусы никто нам пока не озвучивал", – заявил Бабич в интервью UА-Football.

Напомним, уже сегодня Мариуполь в матче против Колоса разыграет последнюю путевку в еврокубки от Украины. Поединок начнется в 19:30.

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