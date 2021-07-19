"Не слишком ли поздно сборники Динамо включились в игровую подготовку? Учитывая то, что отдыха, как такового, у них не было, главное сейчас – положительные эмоции.

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По игровой практике, особенно у динамовцев, думаю, вопросов вообще нет. Подопечные Мирчи Луческу достаточно играли за сборную Украины на чемпионате Европы. К тому же, впереди у Динамо еще как минимум два спарринга –— против испанских Атлетика и Вильярреала, то есть очень качественных оппонентов. А это уже поединки, по своему содержанию выходящие за рамки такого понятия, как контрольные матчи.

А относительно переноса Динамо 1-го тура УПЛ... Здесь логики я действительно не вижу, как и в отсрочке матча за Суперкубок. Мы же увидели на примере выступления сборных, что чем меньше переносов в чемпионате страны, чем меньше вмешательства в календарь, тем лучше для футбола и для сборников. С другой стороны, у Динамо со старта будет матч в запасе — бело-синие глянут, как сыграли конкуренты и построят стратегию на дальнейшую дистанцию​​", – сказал Бабич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Суперкубок Украины-2021 должен быть состоятся 24 июля на НСК Олимпийский, но его перенесли на 22 сентября. Время и место проведения остаются без изменений. Билеты, приобретенные на матч будут действительными.

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