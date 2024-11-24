"Могу сказать, что результат есть, мы его принимаем. Должны были против Динамо играть очень агрессивно, и это у нас как раз не получилось.

Три результативных действия Буяльского и дебют сына легенды в видеообзоре матча Динамо – Черноморец – 3:1

Первый гол – Динамо очень хорошо сработало в прессинге, но мы приняли неправильное решение, начали выходить через короткую передачу. Договаривались немного о другом. Да и могу откровенно сказать, что сегодня мастерство футболистов Динамо победило.

Такие мячи, которые мы пропустили во втором тайме – это не то, что мы требуем от футболистов. Мы хотим играть, но играть в такой футбол больше во второй и третьей зонах, но не в своей штрафной площадке. И, конечно, эти микродуэли... В центре поля мы очень много проигрывали своих микродуэлей. Но результат есть, мы его принимаем.

Есть время проанализировать и готовимся дальше. Учитывая наши кадровые проблемы, считаю, что, может, три мяча много, но осадок есть, потому что второй и третий гол мы привезли сами себе", – сказал Бабич в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 14-ти туров Черноморец идет в турнирной таблице УПЛ тринадцатым, набрав 12 очков.

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