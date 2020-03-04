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Бабич прокомментировал травму Танковского – он скандально упал без вмешательства оппонента

21:38 97 Читати українською
Бабич прокомментировал травму Танковского – он скандально упал без вмешательства оппонента
Александр Бабич / фото: ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился впечатлениями от матча 21-го тура УПЛ против Ворсклы (3:0).

32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский
 
32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский

"Игра получилась непростой. Мы рады, что ребята нас услышали. Услышали все: и те, кто играл, и те, кто вышел на замену, и те, кто не попал в заявку. В психологическом плане нам нужна была победа. Радует, что мы добыли большую победу. Но я рад, что это "сухая" победа.

Первая победа азовцев в 2020 году в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла – 3:0

После поражения в Чернигове очень хотелось сыграть "на ноль". Хотел бы отметить всю команду – сегодня на поле у ​​нас работал слаженный механизм. С таким отношением ребят, если у нас будет даже минимальный шанс пробиться в топ-6, мы будем идти к цели.

Травма Танковского? Сложная ситуация. У Славы такой период неприятный: только наберет форму, как получает травму, снова наберет форму – повреждение. Сейчас с врачом он поехал делать рентген. К вечеру у нас будет информация. Возможно, Славе где-то нужно пересмотреть некоторые моменты и "пережить" эту ситуацию. Не первый раз он на ровном месте получает травму. Ему есть над чем подумать.

Мариуполь – Ворскла: Дердо наказал игрока полтавчан за несуществующий фол – видео шокирующей симуляции

Честно говоря, мы немного опасались, проводя ротацию. Все-таки сделали сразу 7 замен. И после игры остались только приятные впечатления – ребята все выполнили в плане агрессии, атаки, перестроений. У нас есть молодые футболисты, которых надо было подводить постепенно. Это перспективная молодежь, которой нужно давать играть, но делать это правильно. Сегодня мы сделали ротацию и у нас получилось", – поделился Бабич в комментарии официальному сайту Мариуполя.

Напомним, азовцы разгромили Ворсклу (3:0) и одержали первую победу в 2020 году. Поединок запомнился эпической ошибкой арбитра, который наказал игрока полтавчан желтой карточкой за несуществующий фол.

Мариуполь дома разгромил Ворсклу – азовцы одержали первую победу в УПЛ в 2020 году

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Мариуполь - Ворскла Ворскла Ворскла Мариуполь Мариуполь Вячеслав Танковский Вячеслав Танковский Александр Бабич Александр Бабич
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