Бабич признался, почему покинул Мариуполь

"Какой из сезонов с Мариуполем выдался самым успешным? Наверное, второй сезон, когда мы смогли занять четвертое место с очень сильной командой. Это был шаг вперед. Тот сезон мне еще запомнился тем, что в команде были футболисты не такие уж и молодые, но, в то же время, состоявшиеся мужчины. Это во многом помогло нам тогда достичь результата.

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Когда решил уйти? Могу сказать, что мы решили это заранее. Если быть откровенным, то еще перед игрой с Александрией (плей-офф УПЛ за участие в еврокубках – прим. "Футбол 24") я говорил на эту тему со своими помощниками и, мы пришли к выводу, что если бы нас оставляли, то с нами бы уже велись какие-то переговоры. Плюс ко всему, мы понимали, что большая группа футболистов уйдет и придется возвращаться назад, на 1,5-2 года.

В то же время, мы не собирались показывать оставшиеся игры ничего для нас не значат. Наоборот – мы и ребята больше сплотились и хотели показать, что у нас правильный коллектив, правильная команда. Только после игры с Колосом я дал понять о нашем решении на камеру, и только после игры с Колосом все сказал вице-президенту нашего клуба. Мы поблагодарили друг друга за проделанную работу – и все", – отметил Бабич в интервью Footboom.

Напомним, Бабич покинул Мариуполь после завершения сезона 2019/20 УПЛ. Специалиста уже сватают на место Виктора Скрипника в Заре, который якобы должен возглавить СК Днепр-1.

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