Бабич признался, что в Мариуполе массово нарушают карантин

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич возмущен, что люди легкомысленно относятся к проблеме коронавируса.

"Самое главное сейчас – проводить время в самоизоляции, оставаться дома и соблюдать карантин.

Бабич объяснил, чем УПЛ лучшая за чемпионат Беларуси

Хотя вот решил сделать пробежку и был очень удивлен, что в Мариуполе у моря много людей, дети, масочный режим мало кто придерживается. Не знаю, может, не все еще осознают ситуацию, в которой оказались все страны мира. Очевидно, такой менталитет. На примере других наши люди оценивать серьезность ситуации не хотят", – цитирует Бабича Команда 1.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Мариуполь находится на 8-й строчке турнирной таблицы.

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