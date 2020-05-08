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Бабич признался, что мешает ему тренировать в Европе

18:46 39 Читати українською
Бабич признался, что мешает ему тренировать в Европе
Александр Бабич (справа) / Фото из открытых источников

Наставник Мариуполя Александр Бабич рассказал об амбициях поработать за рубежом.

"Были ли у меня предложения от других клубов во время работы в Мариуполе? Как и у любого тренера, бывает, что кто-то спрашивает, у кого контракт заканчивается. Но у нас всегда были хорошие отношения с руководством. Мы понимали, что, выполняя задачи, мы будем двигаться дальше. К конкретике никогда не доходило.

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А амбиции поработать в Европе у меня есть. Однако, не только у меня, но и у большинства наших тренеров есть проблема – языковой барьер. Это серьезная проблема, я над ней работаю. Понимаю, что говорить через переводчика – это одно, но когда ты выражаешь свои эмоции языком, который понятен футболисту, это другое. Если мы говорим о чемпионатах, где, в основном, говорят на английском языке – конечно, есть проблемы. Если же о странах, где меня могут понимать без переводчика – то здесь намного проще", – сказал Бабич в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, Бабич возглавил Мариуполь в сентябре 2017 года.

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УПЛ Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
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