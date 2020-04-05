Бабич пообещал организовать прощальный матч Худжамова

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич заверил, что бывший вратарь азовцев Рустам Худжамов не останется без прощального поединка.

"Как такого прощания с Рустамом Худжамовым у нас не получилось. Были матчи, никто не рассчитывал, что будет эта пауза. Рустаму нужно было решить вопрос с руководством, эти вопросы он решил. А потом ему надо было уехать.

Худжамов официально покинул Мариуполь

Я уверен, что у нас в любом случае еще будет встреча. Мы еще увидимся в Мариуполе или в Киеве. Мы еще правильно проведем нашего футболиста, капитана, легенду. Это футболист с харизмой, капитан, он оставил очень значимый след в нашем клубе", – поделился Бабич в комментарии Футбольному формату.

В общем, Худжамов сыграл Мариуполя 126 матчей в течение 8-ми сезонов. Воспитанник киевского Динамо также выступал за Металлист, Закарпатье, Шахтер, Харьков и Зарю.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на 15 здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо