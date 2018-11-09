Бабич: Понимаем, что на матч с Мариуполем Динамо наверняка проведет ротацию

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями от матча 15 тура УПЛ против киевского Динамо.

"Слава Богу, наш "лазарет" практически опустел. Наш капитан Рустам Худжамов уже вернулся в общую группу. Ждем только Руслана Фомина, который готовится индивидуально. Все остальные ребята живы-здоровы.

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Я не думаю, что игра с Ренном сильно скажется. Все-таки киевляне играли дома. Плюс в таком режиме, два матча в неделю, они постоянно работают. Мы понимаем, что, наверняка, тренерский штаб Динамо проведет ротацию. К тому же из-за дисквалификации игру с нами пропускает Кендзера. Будем смотреть, анализировать игру Динамо.

Акцент будем делать на грамотной организованной игре как в атаке, так и в обороне. В первую очередь, хочется сыграть на хорошем стадионе, быстром газоне и показать хороший футбол", – сказал Бабич каналу Футбол 1.

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