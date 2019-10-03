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Бабич похвалил арбитра матча с Рухом

09:40 10 Читати українською
Бабич похвалил арбитра матча с Рухом
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал победу над Рухом (1:0) в матче 3 предварительного раунда Кубка Украины.

 

"Перед игрой мы ребятам говорили, что Рух – это команда, которая практически готова играть в Премьер-лиге. И своей игрой, и комплектацией. Поэтому мы настраивали ребят на непростой матч. И в принципе, так и получилось.

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Игру мы контролировали, как и мяч. Но соперник играл в пять защитников, поэтому не всегда получалось вскрыть оборону. Естественно, по такой игре на первый план могли выйти стандарты. В итоге, так и получилось – Сергей Горбунов забил со штрафного.

Это был настоящий кубковый матч. Мы понимали, что будет много борьбы, свистков. Нельзя сказать, что арбитр не давал бороться. Нас всегда учили правильно бороться за мяч. Я могу сказать, что Рух сегодня боролся очень агрессивно. Считаю, что судья сегодня разобрался", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

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Рух - Мариуполь Рух Рух Александр Бабич Александр Бабич Мариуполь Мариуполь Кубок Украины
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