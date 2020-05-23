Бабич озвучил амбициозную цель Мариуполя на рестарт сезона

Главный тренер мариупольской команды Александр Бабич рассказал о подготовке команды к возобновлению УПЛ.

"Мы уже перешли в режим двухразовых занятий. В таком же формате будем работать и на следующей неделе, чтобы постараться подвести физическое состояние ребят к единому знаменателю. Скоро выйдем на пик нагрузок. Мы планировали работу так, что чемпионат возобновится 30 мая. Ждем еще решение УПЛ и УАФ по возобновлению чемпионата, поэтому в тренировочном процессе так же могут быть коррективы.

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Относительно контрольных поединков... Нам нужна игра, но пока конкретики нет – переговоры с возможными соперниками продолжаются. Если договориться о спарринге не удастся, проведем двусторонку, с арбитрами и с карточками. У нас была задача попасть в первую шестерку, которую мы не выполнили. Но теперь во главу угла будем ставить цель сыграть за право попасть в квалификацию Лиги Европы через стыковые матчи. Все мысли будут направлены на это. Также не будем забывать и о Кубке Украины, чтобы удачно выступить в этом турнире.

А относительно предложений некоторых клубов сыграть шестерками в одном городе – об этом больше говорили команды из топ-6. Что касается Мариуполя, то для нас нереально было бы играть в том же Львове, а Карпатам в Днепре или в Запорожье. Для нас это был бы сильно затратный вариант, учитывая расходы на проживание и место для тренировок", – сказал Бабич в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после 23-х туров чемпионата Украины Мариуполь во второй шестерке занимает второе место, набрав 25 очков.

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