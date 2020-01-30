Бабич ожидает минимум двух новичков Мариуполя на втором сборе – в приоритете будут украинцы

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал об усилении состава команды несколькими новыми игроками.

"Ожидаем, что будет как минимум два игрока, которые нас усилят. Возможно, это кто-то из наших старых новичков, возможно, еще кто-то подъедет.

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Что-то конкретное пока сказать не могу, но руководство над этим работает. Скорее всего, это будут украинцы. Мы понимаем, что иностранцам на адаптацию требуется значительно больше времени. Результат с нас будут спрашивать сейчас, а не через год", – рассказал Бабич в комментарии ФутболNEWS.

Мариуполь сейчас занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году азовцы сыграют 22 февраля против Зари.

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