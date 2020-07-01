Бабич ответил на слухи о своем уходе из Мариуполя

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич сохраняет спокойствие относительно своего будущего в клубе.

"В течение всей своей тренерской карьеры я уже к этому привык и, по сути, никак на это не реагирую. Стандартная ситуация для межсезонного периода, когда агенты пытаются пропихнуть, протолкнуть своих протеже, раскачивая лодку, нагнетая обстановку. Посмотрите на волнения в последнее время вокруг Александрии, Зари, Динамо.

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Другое дело – игроки, с которыми постоянно приходится общаться, быть в контакте, чтобы создаваемая некоторыми СМИ буря не выбивала их из колеи, чтобы не воспринимали близко к сердцу все, что читают в интернете. Хотя бывает, что подобные моменты их, наоборот, еще больше мотивируют, у ребят открывается второе дыхание, они бьются за тренера, за команду. Для меня же, повторюсь, работа под таким давлением – дело абсолютно привычное", – заверил Бабич в комментарии Footboom.

Добавим, что Мариуполь занимает 8 место УПЛ после 27 сыгранных туров. Команда вылетела из Кубка Украины, поэтому надежда не выход в еврокубки осталась только в чемпионате.

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