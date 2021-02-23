"Не знаю, откуда появляется такая информация. Скажу так, что официальных предложений по этому поводу мне не поступало. Наверное, это связано с тем, что недавно команду покинул Сергей Ковалец. Может, потому, что я живу в Одессе, раньше тоже тренировал Черноморец.

Шовковский может стать главным тренером Черноморца

Думаю, скоро станет ясно, кто будет главным тренером одесситов. Если мне поступит предложение? Надо разговаривать, надо общаться. Хочется развиваться и решать серьезные задачи", – отметил Бабич в комментарии meta-ratings.

Добавим, что перед зимней паузой Черноморец держался в зоне повышения в элиту, занимая третью строчку Первой лиги.

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