Клуб из Одессы официально сообщил о смене роли Александра Бабича. Он больше не будет руководить командой, а вместо этого займет место спортивного директора.

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Бабич остается частью клубной структуры и будет помогать в стратегическом развитии.

Тем временем все ближе становится назначение нового наставника – ранее сообщалось, что команду возглавит Александр Кучер, а официальное подтверждение этого ожидается в ближайшее время.

Напомним, после 21-го тура "моряки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ с 15 очками. Следующий матч команды состоится 30 марта против львовских Карпат.

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