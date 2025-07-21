К составу "моряков" присоединился 21-летний Вадим Ющишин, сообщает пресс-служба клуба. Контракт игрока с клубом будет действовать один год.

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Напомним, Ющишин – воспитанник Карпат. В сентябре 2019 года он присоединился к Вересу, а также выступал в аренде за Ужгород. Зимой этого года вратарь перешел в Ворсклу как свободный агент и подписал контракт на полтора года. Однако, похоже, в Полтаве больше не рассчитывают на игрока, поэтому уже через полгода его отпустили в Черноморец также в статусе свободного агента.

Добавим, что за всю профессиональную карьеру 25-летний Ющишин провел всего 14 матчей: 7 в УПЛ, 5 в Первой лиге и 2 в Кубке Украины.

Сейчас Ворсклу возглавляет Александр Бабич, который совсем недавно был главным тренером Черноморца.

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