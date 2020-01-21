Бабич оценил шансы Вакулы и Кирюханцева в Шахтере

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич высказался о готовности своих бывших подопечных сыграть за "горняков".

"Если Вакула у нас был на ведущих ролях в атаке, то в Шахтере таких как он, наверное, каждый второй. То что он ментально готов к конкуренции – я даже не сомневаюсь. Парень с характером, может, непростым, но к конкуренции он готов.

Бабич объяснил, почему не взял Худжамова на сборы

Тоже понимаю, что Кирюханцев заслужил, чтобы первая команда Шахтера обратила на него внимание. Качества, которые у него есть, позволят ему играть на хорошем уровне. Насколько ему тренер будет доверять, имея Додо, Болбата на этой позиции – это уже вопрос. Может, они взяли его, чтобы посмотреть, насколько он вырос.

Может, он вернется, а может, и нет. Не знаю, решать Шахтеру. Мы в любом случае будем рады видеть его. Мне приятно, что он заслужил этот шанс", – сказал Бабич в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, защитник Игорь Кирюханцев и хавбек Владислав Вакула отправились на зимний тренировочный сбор вместе с Шахтером, которому принадлежат права на игроков. Оба футболиста выступали за команду Александра Бабича на правах аренды. В первой части УПЛ 23-летний Кирюханцев сыграл за Мариуполь 14 матчей и забил 2 гола; в активе 20-летнего Вакулы 15 матчей, 3 гола и одна результативная передача.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру