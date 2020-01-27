Бабич оценил работу Мариуполя на сборах

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о подготовке ко второй части сезона.

"Не могу сказать, что у Мариуполя все получается. Под нагрузками видим как раз более конкретно, кому над чем надо работать. Видим все ошибки технические, тактические, потому что когда работают под нагрузкой, не всегда принимаются правильные решения.

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Однако, мы практически весь объем работы сделали. У нас остался один матч. Будем в основном работать завтра над тактикой, техникой. После матча летим домой на короткий перерыв", – поделился Бабич в комментарии Футбол NEWS.

Отметим, что азовцы во время второго тренировочного сбора проведет 6 спаррингов. Добавим, Мариуполь сейчас занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году подопечные Александра Бабича сыграют 22 февраля против Зари.

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