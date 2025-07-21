"Как и в случае с Черноморцем, мы зашли за считанные дни до старта чемпионата. Если тогда мы наделали много ошибок, то сейчас есть четкое понимание, как выходить из этой ситуации. Руководство Ворсклы ставит перед нами более-менее адекватные задачи. Нам надо построить команду. Много работы впереди.

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Не насторожила история с уходом Любеновича? С Желько мы не знакомы лично. В клубе мне объяснили, что он покинул Украину по семейным обстоятельствам. Ворскла была со мной в переговорах в течение межсезонья и когда поступило конкретное предложение, я дал добро возглавить команду. Мы сразу договорились на берегу, что надо построить команду. Пройти этот путь очистки и через определенный цикл бороться за что-то конкретное. Руководство меня услышало.

Почему согласился? Я увидел возможность перезагрузить свою карьеру. Вторая каденция в Черноморце оставила за собой недосказанность, когда все пошло по худшему сценарию, который можно было рассматривать. Я увидел в приглашении Ворсклы личный вызов для себя попробовать построить команду с нуля и доказать самому себе, что можно работать не только, когда у тебя есть определенные возможности", – рассказал Бабич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Желько Любенович покинул Ворсклу, проработав в клубе лишь 17 дней. Тренер заявил, что причиной ухода стали угрозы со стороны агентов, которые навязывали ему подписать некоторых игроков.

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