Бабич объяснил, почему Мариуполю больше подходит стиль Аталанты, чем Атлетико

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич признался, что ему импонирует манера игры итальянской Аталанты.

"В последнее время стараюсь не пропускать матчи Аталанты. Мариуполь где-то перестроился под схему игры команды Джан Пьеро Гасперини. Также мы смотрим матчи УПЛ, разбираем соперников.

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Раньше я больше следил за Атлетико Диего Симеоне, он и сейчас мне нравится. Но учитывая проблемы Мариуполя и нашу игру больше схемам 3-5-2 и 3-4-3 с тремя центральными защитниками, то больше просматриваю как раз Аталанту. Многое мы стараемся взять именно из игры этой команды", – сказал Бабич в программе Футбольный формат.

Добавим, что за 18 туров осенней части чемпионата Украины Мариуполь набрал 22 очка и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.

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