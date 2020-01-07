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Бабич объяснил, почему Мариуполю больше подходит стиль Аталанты, чем Атлетико

7 января 09:20 125 Читати українською
Бабич объяснил, почему Мариуполю больше подходит стиль Аталанты, чем Атлетико
Александр Бабич / фото: Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич признался, что ему импонирует манера игры итальянской Аталанты.

"В последнее время стараюсь не пропускать матчи Аталанты. Мариуполь где-то перестроился под схему игры команды Джан Пьеро Гасперини. Также мы смотрим матчи УПЛ, разбираем соперников.

"Борячук – космонавт, ему надо разобраться в себе", – тренер Мариуполя Бабич

Раньше я больше следил за Атлетико Диего Симеоне, он и сейчас мне нравится. Но учитывая проблемы Мариуполя и нашу игру больше схемам 3-5-2 и 3-4-3 с тремя центральными защитниками, то больше просматриваю как раз Аталанту. Многое мы стараемся взять именно из игры этой команды", – сказал Бабич в программе Футбольный формат.

Добавим, что за 18 туров осенней части чемпионата Украины Мариуполь набрал 22 очка и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.

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Аталанта Аталанта Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
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