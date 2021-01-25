"Видел первые игры столичной команды против Легии и Шахтера из Солигорска. Я не понаслышке знаком с тренировочными сборами Мирчи Луческу. Первый этап подготовки у него акцент на неспецифическую силовую работу. Было заметно в первых играх, что команда под нагрузками, ее функциональное состояние не может быть оптимальным.

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В таких контрольных играх на первый план больше выходит характер. Что касается результатов, то сначала у Динамо было поражение, затем победа. В третьей игре – ничья. Пока это подчеркивать не стоит.

Думаю, Динамо успеет набрать форму к матчам Лиги Европы против Брюгге. В Турции, на втором сборе, команда проведет еще несколько спаррингов, будет наигрываться состав. Для Брюгге, наоборот, состав киевлян пока неизвестен, поэтому этим можно воспользоваться и преподнести бельгийцам сюрприз", – цитирует Бабича Команда 1.

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