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Бабич объяснил, чем УПЛ лучшая за чемпионат Беларуси

06:30 14 Читати українською
Бабич объяснил, чем УПЛ лучшая за чемпионат Беларуси
Артем Милевский и Александр Нойок / Фото ФК Динамо Брест

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич признался, что начал следить за белорусским первенством.

"Не хочу сравнивать, но то, что в Беларуси футбол не пошел на карантин, уже хорошо.

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Единственное, отмечу, что уровень картинки, съемки чемпионата для ТВ у нас, конечно, на порядок выше, чем в чемпионате Беларуси", – цитирует Бабича Команда 1.

Напомним, чемпионат Беларуси остается единственным турниром в Европе, который продолжает функционировать несмотря на пандемию коронавируса. В местном первенстве продолжается второй тур.

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коронавирус Беларусь Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
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