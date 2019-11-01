Бабич: Не хотелось бы выяснять отношения с Динамо

Наставник Мариуполя поделился впечатлениями после успеха его команды в 1/8 Кубка Украины.

"В кубковом турнире фаворитов не бывает, потому что здесь свои законы. Вот и в нашем матче у Мариуполя было преимущество своего поля, высокое место в турнирной таблице элитного дивизиона, а игра оказалась равной. Знаете, к тому, что мои подопечные тратят голевые моменты, я уже привык, это наше уязвимое место, но я был неприятно поражен тем, что и у наших ворот часто возникали угрожающие ситуации. Поэтому серьезного разбора полетов с подопечными не избежать. К счастью, и у дончан возникли проблемы с реализацией.

Кубок Украины: жеребьевка 1/4 финала состоится в декабре

Кстати, с Олимпиком мы встречались в календарном матче в сентябре, и надо сказать, что подопечные Висенте Гомеса в последнее время заметно прибавили. Понравилось, как они выходили из-под прессинга, как стали дорожить мячом, взяв на вооружение короткие и средние передачи. Тем приятнее было победить в таком непростом противостоянии.

Президент Ингульца выделил команду, с которой не хотел бы встретиться в 1/4 Кубка Украины

Поскольку четвертьфинальные поединки состоятся уже в следующем году, то о потенциальных соперниках еще не думал. Хотя, если откровенно, на этой стадии не хотелось бы выяснять отношения с киевским Динамо", – рассказал Бабич в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Украины Мариуполь вырвал победу над Олимпиком на пятой добавленной к матчу минуте – голом отметился Чурко. Лучшего результата в Кубке Украины Мариуполь достигал в сезоне 2017/18 – тогда команде удалось пробиться в полуфинал, где она уступила будущему обладателю трофея – Шахтеру.

Кубок Украины: Александрия выбила Зарю в серии пенальти и другие результаты 1/8 финала