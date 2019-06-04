Бабич назвал желаемого соперника для Мариуполя в Лиге Европы – неожиданный выбор

Наставник Мариуполя Александр Бабич прокомментировал продление контракта с клубом и рассказал об ожиданиях от старта в еврокубках.

Напомним, Мариуполь занял 4 место в УПЛ 2018/19. Это обеспечило приазовцам право стартовать в Лиге Европы с 3-го раунда квалификации, где соперниками несеянного Мариуполя может стать Рома, Вулверхэмптон, Брага, Айнтрахт, Партизан, Эспаньол и другие серьезные клубы.

Наставник команды Александр Бабич признался, что хотел бы проверить своих подопечных на фоне крепкого оппонента.

Бабич продлил контракт с Мариуполем

"Понятно, что соперник будет высокого уровня. Однако, хочется не просто принять участие, а также сделать шаг вперед. Год назад мы проиграли Бордо на этой стадии. Теперь мы стали более опытными, мудрыми и в стратегическом плане к этим играм мы подойдем немного по -другому.

Мы понимаем, что соперник будет очень мастеровитый. Но мы тоже уже получили опыт и в этой дуэли подойдем несколько иначе, чем в прошлом году. По-другому построим игру. Плюс, возможно, со стороны соперника будет какая-то недооценка. Вспомним, как год назад шведский Юргорден в первой игре нас недооценил. У именитых соперников очень часто такое бывает. Но пока загадывать рано. Давайте дождемся жеребьевки. Кого я бы хотел? Англичан. Если не ошибаюсь, на этой стадии от Англии будет Вулверхэмптон. Хотелось бы протестировать себя на фоне английской команды.

Что касается продления моего контракта, то никаких сложных переговоров, о которых писали в интернете, не было. Понятно, что в конце чемпионата это все специально раздувалась. Всеми этими сенсациями, слухами, сплетнями "Бабич уходит", "новый тренер уже в Мариуполе и готов принять команду" – хотели раскачать ситуацию и выбить нашу команду из колеи.

Мы с руководством договаривались так: до окончания чемпионата контракт мы не обсуждаем. Мы выполнили задачу и пожали руки. Никаких сложных переговоров не было – нам хватило и пяти минут", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

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