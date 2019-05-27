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Бабич назвал оптимальное место, где Мариуполь мог бы играть в Лиге Европы

19:37 96 Читати українською
Бабич назвал оптимальное место, где Мариуполь мог бы играть в Лиге Европы
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал, где хотел бы проводить матчи Лиги Европы.

"Вопрос, где Мариуполь будет принимать своих соперников в Лиге Европы, еще обсуждается. Но вариант с Одессой для нас наиболее приемлем. Мы там уже играли, там хорошая атмосфера и поддержка", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

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Мариуполь проводил матчи квалификации Лиги Европы на стадионе Черноморец в сезоне 2018/19. Во 2 раунде азовцы переиграли шведский Юргорден, а в 3 раунде уступили французскому Бордо.

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Александр Бабич Александр Бабич Мариуполь Мариуполь Лига Европы
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