Бабич намекнул на новую работу Худжамова – карьера голкипера под вопросом

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал уход из клуба многолетнего капитана Рустама Худжамова.

"Худжамову нужна операция, чтобы он мог продолжить карьеру, у него серьезные проблемы с коленом. Он может продолжить карьеру, когда колено будет полностью готово к нагрузкам. Это его здоровья, его карьера. Знаменитая карьера.

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Если у него получится – будем рады. Рустам для нашего клуба – не просто номер один, это капитан, человек с харизмой. А продолжит ли он карьеру или найдет себя в другом... Я общался с Рустамом за эти годы совместной работы. Иметь в команде функционера с таким интеллектом и харизмой – это был бы большой плюс. Поручить ему спортивное дело или назначить исполнительным директором – это был бы шаг вперед", – рассказал Бабич в комментарии Instagram-каналу Футбольного формата.

Отметим, что Худжамов выступал за Мариуполь с 2012 по 2014 годы на правах аренды, а с 2016 года стал полноценным игроком азовцев. За это время голкипер провел 136 поединков, удержав свои ворота "сухими" в 43 из них.

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