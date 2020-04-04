toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бабич намекнул на новую работу Худжамова – карьера голкипера под вопросом

18:27 61 Читати українською
Бабич намекнул на новую работу Худжамова – карьера голкипера под вопросом
Бабич и Худжамов / Сайт Мариуполя

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал уход из клуба многолетнего капитана Рустама Худжамова.

"Худжамову нужна операция, чтобы он мог продолжить карьеру, у него серьезные проблемы с коленом. Он может продолжить карьеру, когда колено будет полностью готово к нагрузкам. Это его здоровья, его карьера. Знаменитая карьера.

Худжамов признался, что коронавирус повлиял на его решение покинуть Мариуполь

Если у него получится – будем рады. Рустам для нашего клуба – не просто номер один, это капитан, человек с харизмой. А продолжит ли он карьеру или найдет себя в другом... Я общался с Рустамом за эти годы совместной работы. Иметь в команде функционера с таким интеллектом и харизмой – это был бы большой плюс. Поручить ему спортивное дело или назначить исполнительным директором – это был бы шаг вперед", – рассказал Бабич в комментарии Instagram-каналу Футбольного формата.

Отметим, что Худжамов выступал за Мариуполь с 2012 по 2014 годы на правах аренды, а с 2016 года стал полноценным игроком азовцев. За это время голкипер провел 136 поединков, удержав свои ворота "сухими" в 43 из них.

"Хачериди мог играть в любой команде мира": история падения бывшего динамовца, которому прочили большое будущее

blog_ava
"Динамо заработает хорошие деньги, если решит его продать": экс-игрок "бело-синих" назвал лучшего в составе киевлян
01:07
539
Теги
Рустам Худжамов Рустам Худжамов Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
42
мин
Ворскла
23:55
Карпаты
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук