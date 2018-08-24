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Бабич: Мы видели результаты работы Бакалова в матче с Шахтером

16:19 66 Читати українською
Бабич: Мы видели результаты работы Бакалова в матче с Шахтером
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал работу своего коллеги из ФК Львов Юрия Бакалова.

"За такое короткое время невозможно кардинально изменить игру. Но мы увидели определенные результаты его работы в их матче с Шахтером и отметили своим игрокам, на что обратить внимание", – цитирует Бабича "Футбол 1".

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Напомним, Юрий Бакалов возглавил Львов перед 5 туром УПЛ. Ранее львовский клуб тренировал бразилец Жилмар, но из-за отсутствия соответствующей лицензии он не может тренировать в УПЛ.

Матч 6 тура УПЛ Мариуполь – Львов состоится в воскресенье, 26 августа, начало в 19:30.

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Украина6 тур

Мариуполь - Львов: Воскресенье 26 августа 2018

Мариуполь
до матча
2
дн
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1
час
:
19
мин
Львов
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