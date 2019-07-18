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Бабич: Мы старались вывести Борячука из психологической ямы, но не удалось

20:33 158 Читати українською
Бабич: Мы старались вывести Борячука из психологической ямы, но не удалось
Андрей Борячук / Фото УАФ

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич оценил физическое и психологическое состояние форварда Андрея Борячука.

"Андрей, наверное, – один из самых талантливых игроков, с которыми я когда-либо работал. У него огромный потенциал, прекрасные задатки.

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Но при этом Борячук – очень эмоциональная и восприимчивая личность. В начале этого года у него состоялась очень неприятная ситуация в личном плане. Мы его поняли, поддержали и пытались вывести из психологической ямы – через тренировки, через игры, через футбол. К сожалению, не получилось. Через свое эмоциональное состояние Борячук выглядел не очень убедительно на поле, перестал попадать в стартовый состав, чаще выходил на замену.

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Летом мы с ним разговаривали. Я приводил примеры Зубкова и Игнатенко, которые сумели раскрыть свои сильные качества в Мариуполе и поехали в Будапешт. Борячук тоже хочет играть в европейском чемпионате, но для этого нужно работать, показать себя в Лиге Европы, в чемпионате Украины. А если пропустить подготовительный период, это сделать будет очень сложно. Мы в Мариуполе всегда ждем Андрея и готовы помочь преодолеть нынешние трудности. Он знает об этом", – цитирует Бабича sport.ua.

В прошлом сезоне УПЛ Борячук провел 26 матчей, в которых отметился 7-ю голами и тремя ассистами.

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Теги
Мариуполь Мариуполь Александр Зубков Александр Зубков Александр Бабич Александр Бабич Даниил Игнатенко Даниил Игнатенко Андрей Борячук Андрей Борячук
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