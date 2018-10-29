Бабич: Мариуполь заслуженно проиграл Десне

Главный тренер Мариуполя прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура УПЛ против Десны (0:2).

"После забитого мяча Десна уже играла по своему сценарию, от обороны и на контратаках. Мы пропустили в начале матча и имели еще много времени. У нас были хорошие предпосылки сравнять счет, но бывает, что когда тот, кто меньше ошибается, выигрывает. Наши ошибки привели к двум голам в наши ворота.

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Первый гол – ошибка в простой ситуации и привезли себе этот момент. Но и Безбородко забил хороший гол. Надо будет разобрать эпизод. Мы проиграли, но чемпионат продолжается, борьба продолжается, надо меньше ошибаться. Мариуполь проиграл заслуженно, и не только потому что не играло несколько основных игроков.

Ошибка Быкова? Молодым футболистам свойственно ошибаться. Мы не будем его обвинять, а только поддерживать. У нас хороший коллектив. Уверен, что в будущем таких ошибок не будет", – сказал Бабич в комментарии телеканалу Футбол.

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