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Бабич: Мариуполь сломал игру Колоса и смог навязать свою

20:01 28 Читати українською
Бабич: Мариуполь сломал игру Колоса и смог навязать свою
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура УПЛ против Колоса.

39’ Игорь Кирюханцев
86’ Дмитрий Топалов
 
Максим Максименко 90’
39’ Игорь Кирюханцев
86’ Дмитрий Топалов
90’ Максим Максименко

"Радует, что у нас теперь две домашние победы подряд. Победы были непростыми и над СК Днепром-1, и над Колосом. Соперник отдал нам в первом тайме инициативу. Оборона Колоса очень грамотно и быстро перестраивалась. Мы ожидали, что во время одного из перестроений найдем огрехи в обороне Колоса. И мы воспользовались этим, забив первый гол.

Мариуполь – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча

Такие матчи за шесть очков давят психологически, но я рад, что ребята выдержали и физически и психологически. На данный момент мы попали в первую шестерку. Порадовало то, как агрессивно играла верхняя группа атаки. Колос умеет играть за счет короткой и средней передачи. Мы им не дали так сыграть, сломали их игру и навязали свою.

Радует также то, что забили два гола и не пропустили. Мы очень трудно добываем победы на своем довольно специфическом поле, поэтому мы действительно рады, что одержали победу", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, Мариуполь уверенно обыграл Колос (2:0) в матче 12-го тура УПЛ.

Мариуполь уверенно победил Колос и поднялся в первую шестёрку УПЛ

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Мариуполь Мариуполь Колос Колос Александр Бабич Александр Бабич Мариуполь - Колос
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