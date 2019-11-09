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Бабич: Мариуполь потерял два очка в матче с Карпатами

22:31 3 Читати українською
Бабич: Мариуполь потерял два очка в матче с Карпатами
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал ничейный результат (2:2) в матче 14-го тура УПЛ против Карпат.

15’ Вячеслав Чурко
55’ Дмитрий Мишнев
 
Егор Назарина 59’
Егор Назарина 90+4’
15’ Вячеслав Чурко
55’ Дмитрий Мишнев
59’ Егор Назарина
90+4’ Егор Назарина

"Если брать встречу по моментам, то наверное было равенство. Были моменты и у нас, и у Карпат. Для положительного для нас результата надо было забивать третий гол.

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Сказалось то, что при счете 2:0 мы стали не до конца дорабатывать на своих позициях. Здесь есть над чем работать. Думаю, эта ничья на руку нашим конкурентам. Мы потеряли два очка", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, Мариуполь упустил победу над Карпатами на последних минутах (2:2), ведя в течение поединка 2:0.

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Александр Бабич Александр Бабич Мариуполь - Карпаты Мариуполь Мариуполь Карпаты Карпаты
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