Бабич: Мариуполь хочет играть в футбол, а не просто отбиваться

Наставник Мариуполя Александр Бабич поделился впечатлениями от товарищеских матчей во время сборов в Турции.

"Провели два спарринга с хорошими командами. Игру с Пхоханг начали довольно неплохо, но придумали пенальти в свои ворота. Были ситуации в первом тайме, когда должны были реализовывать свои моменты.

Мариуполь уступил команде из Южной Кореи в контрольном матче с тремя пенальти

Будем разбирать эти ошибки. Я бы отметил второй тайм, когда ребята проявили характер. Практически весь второй тайм мы провели на половине поля соперника. Сыграли два мяча, могли забивать третий. Но одна из контратак соперника привела к пенальти. Счет неудовлетворительный, но в игре было очень много положительных моментов.

С Актобе вышел футбол с такого разряда, который нравится зрителям. Обе команды создавали достаточно моментов для того, чтобы забить.

Хотим играть в футбол, а не просто отбиваться. Я считаю, что матч получился хороший. Несмотря на то, что мы выиграли, я считаю, что обе команды показали хороший футбол", – цитирует Бабича официальный сайт "чаек".