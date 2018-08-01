Бабич: Мариуполь – не одесская команда, но мы тоже "моряки"

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич надеется на поддержку одесситов в матче Лиги Европы против Юргордена.

"Когда встал выбор, в каком городе мы можем играть, Одесса была номером один. Я сказал ребятам, что в Одессе болельщики любят футбол.

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Да, мы – не одесская команда. Но мы тоже "моряки", поэтому верим, что нас придут поддержать, а мы своей игрой не подведем", – сказал Александр Бабич в эфире канала Футбол 1.

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден состоится 2 августа в Одессе, начало в 20:00. Первый матч в Швеции завершился вничью 1:1.

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