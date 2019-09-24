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Бабич: Кризис Динамо – слишком громко сказано

19:55 175 Читати українською
Бабич: Кризис Динамо – слишком громко сказано
Александр Бабич / фото из соцсетей

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями накануне перенесенного матча 4-го тура УПЛ против Динамо.

 

"Хотим сыграть организованно. У нас уже были такие поединки в этом сезоне – первый с АЗ, недавний с Зарей. Нужно только добавить агрессии в атаке. Наш футбол, скорее всего, будет больше оборонительный, чем контратакующий.

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Кризис Динамо – слишком громко сказано. Киевлянам очень не хватало реализации. Возможно, поэтому появились какие-то проблемы психологического плана. Но Динамо выиграло два последних матча, а в Полтаве забило пять мячей.

И не будем забывать, что у нашего соперника игроков – на два состава. А у нас дисквалифицирован Федорчук, травмированы Фомин и Кулаков, не восстановился Танковский.

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Работаем с хорошим настроением. Если думать не о результате, а об игре, будет и результат. Мы хотим не пропустить и забить. С такой плотностью команд в турнирной таблице любое набранное очко важно", – цитирует Бабича UA-Футбол.

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