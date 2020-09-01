"Сейчас я нахожусь дома, в Одессе, занимаюсь бытовыми вопросами. У меня, надеюсь, небольшая творческий отпуск. Пока никаких конкретных вариантов продолжения карьеры нет. Есть разговоры, люди звонят, интересуются, но до чего-то конкретного не дошло. Это зарубежные клубы. Ближнее зарубежье.

Динамо получило соперников в 3 раунде и плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Из Украины предложений не было. Но я понимаю, что чемпионат только начался, нужно посмотреть, как будут развиваться события. Были предложения из ближнего зарубежья, но пока хочется немного отдохнуть.

К тому же, хочется стабильный, амбициозный проект, чтобы каждые полгода не менялась команда. Хочется дождаться предложения, где за 2-3 года можно будет создать команду и ежегодно она будет только усиливаться, а не становиться слабее", – поделился Бабич в комментарии Tribuna.

Напомним, Бабич покинул Мариуполь после завершения сезона УПЛ 2019/20. Специалиста уже сватали на место Виктора Скрипника в Зарю.

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