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Бабич эмоционально прокомментировал вылет Мариуполя из Кубка Украины – его подопечных остановил 16-летний школьник

00:06 - Читати українською
Бабич эмоционально прокомментировал вылет Мариуполя из Кубка Украины – его подопечных остановил 16-летний школьник
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился впечатлениями от полуфинального поединка Кубка Украины.

37’ Сергей Горбунов
 
Ибрахим Кане 80’
37’ Сергей Горбунов
80’ Ибрахим Кане

"В Кубке не бывает ничьих. Был настоящий кубковый матч. Встречались две равноценные команды, две команды одного уровня. Пенальти – это лотерея. Можно только поздравить Ворсклу, и пожелать им удачи в финале.

Героизм школьника и выход Полтавы в финал Кубка Украины в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла

Конечно, мы расстроены. В очередной раз не получилось пройти полуфинал. Сейчас все наши мысли только о следующем матче, восстановлении. Сегодня мы расстроены – завтра уже должны с другими эмоциями готовиться.

Расстраиваться и корить себя никто не будет. Анализ будет. Могу сказать, что моментами игра очень неплохо выглядела со стороны обеих команд. У нас были вынужденные замены. У Яворского икроножную мышцу уже судороги хватали, у Мишнева были проблемы с задней. Вынужденные замены.

Нужно восстановиться психологически. Будем думать, как ребят восстанавливать. Главное, чтобы завтра мы забыли этот матч, результат. В основное время мы очень неплохо выглядели, были хорошие моменты. Ребята выполняли то, что мы хотели. Не хватило второго забитого гола – тогда мы сняли бы вопросы. Если брать матч в целом – я доволен", – поделился Бабич в комментарии официальному YouTube-каналу Мариуполя.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

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Кубок Украины Мариуполь - Ворскла Мариуполь Мариуполь Александр Александр Бабич
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