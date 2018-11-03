Бабич: Игрокам Мариуполя нужно работать над реализацией

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал победу своей команды над Арсеналом-Киев в поединке 14 тура УПЛ.

"Надо отметить вратаря соперника, здорово сыграл, много выручил. Над реализацией нужно работать. На тренировках у нас много получается забивать, а вот почему в игре нет – это вопрос психологии и давления результата. Не каждый берет на себя ответственность ударить.

Мариуполь – Арсенал-Киев – 1:0 – видео гола и обзор матча

Соперник играл плотно, используя короткий и средний пас, а также игру через фланги, пройти его не удалось. Так что на первом месте стоял вопрос мастерства. Благодаря индивидуальному мастерству удалось забить гол, когда Вакула сыграл нестандартно.

Мне нравится отношение Вакулы, он добавил в работе без мяча, это радует", – рассказал Бабич в эфире текананала "Футбол 1".

Мариуполь дома минимально победил Арсенал-Киев

Напомним, благодаря победе над Арсеналом-Киев Мариуполь набрал 20 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице.