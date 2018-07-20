Бабич: Хотелось бы вернуться к схеме с 16 командами в УПЛ

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал подготовку к сезону 2018/19 и высказал свое мнение относительно формата соревнований.

"Сложно так быстро, причем, качественно, заменить нескольких футболистов, которые в прошлом сезоне были одними из лидеров коллектива (Дедечко, Тотовицкий, Болбат, Борячук). Тем не менее, верим, что Мариуполь не станет слабее.

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Сделаем все возможное, чтобы результаты на внутренней арене были не хуже, чем в прошлом сезоне. А в Лиге Европы пройти, как можно дальше.

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Считаю, что в такое сложное для страны время выбран оптимальный вариант количества команд в чемпионате и его формула. Хотя, конечно, в будущем хотелось бы вернуться к классической схеме соревнований с 16 командами", – цитирует Бабича Команда 1.