Бабич анонсировал продолжение тренерской карьеры в Украине

"Договоренность с Зарей? Эта информация не соответствует действительности. Хотя переговоры были, но до конкретики и подписания контракта дело не дошло. Поэтому меня никак не могли объявить в статусе главного тренера Зари, тем более, у них есть действующий наставник.

Бабич признался, почему покинул Мариуполь

Сейчас я нахожусь в Мариуполе, где занят решением организационных вопросов, связанных с завершением сотрудничества с приазовским клубом. Думаю, вопрос моего дальнейшего трудоустройства решится в ближайшие дни. В приоритете у меня будет работа в Украине", – поделился Бабич в комментарии meta-ratings.

Напомним, Бабич покинул Мариуполь после завершения сезона УПЛ 2019/20. Специалиста уже сватали на место Виктора Скрипника в Заре.

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