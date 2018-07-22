Бабич – о поражении от Зари: Надо было сильно "подумать", чтобы поставить игру летом в два часа дня

Наставник Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение от Зари в матче 1 тура УПЛ 2018/19.

"В первую очередь хочу поздравить всех с началом нового футбольного сезона. Как мы и предполагали, игра получилась незрелищной. Старт чемпионата, плюс сказалась жара. Наверное, надо было очень сильно "подумать", чтобы поставить игру летом в два часа дня.

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Мы хорошо изучили Зарю, знали сильные стороны хозяев. В первом тайме мы сыграли очень организованно. В перерыве было сказано, что если мы сами себе не привезем моменты, то Заре будет очень сложно нас раскрыть. В результате после нашего аута Заря отыгралась, а в конце матча мы сами себе придумали гол.

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В такой ситуации мы всегда говорим играть надежно. Молодой парень... Конечно, ошибки будут. Но если молодой футболист хочет расти, он должен допускать меньше ошибок. Мы должны поддержать нашего футболиста. Проигрывает и выигрывает вся команда.

Мы отработали нормально, но индивидуальные ошибки привели к пропущенным мячам и такому результату", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.