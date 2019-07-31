Бабич – о поражении Мариуполя от Колоса: Некоторых футболистов я сегодня не узнал, нас ждет серьезный мужской разговор

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич заявил, что разочарован игрой своей команды в проигранном поединке с Колосом в матче 1-го тура УПЛ 2019/20.

Напомним, Мариуполь уступил Колосу в первом туре УПЛ, хотя забил первым усилиями Руслана Фомина.

"Начали матч неплохо. Владели мячом и создавали моменты после фланговых передач. Забили гол, воспользовавшись ошибкой соперника. Но и без этого момента у нас было несколько хороших ситуаций.

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Играли первым номером, но где-то мы не дорабатывали – у нас были в обороне свободные зоны и соперник при переходе из обороны в атаку нас ловил. Я очень недоволен действиями команды, игроками, которые должны были повести за собой и добавить надежности. Я не хочу переходить на личности, но некоторых футболистов я сегодня не узнал. Нас ждет серьезный мужской разговор – хочу посмотреть в глаза и услышать что это было, услышать мнения на те или иные моменты в игре.

Ищем еще усиление. Нам нужен игрок в середину поля, который вел бы игру. Ну и, конечно, нам необходим нападающий. Впереди у нас один Руслан Фомин создает остроту у ворот соперника. Впереди у нас, если не ошибаюсь, 6 игр за 17 дней и Руслану проблематично будет вытянуть все эти матчи.

Борячук и Тотовицкий на трибунах? Они принадлежат Шахтеру. Не могу ничего комментировать. Ребята приехали нас поддержать", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, уже 8 августа приазовцы проведут первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником станет победитель пары Хекен – АЗ.

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