"Думаю, что вряд ли он успеет набрать форму так быстро, как хотелось бы. Чудес не бывает. Когда игрок на месяц выпадает, потом проблема вернуться в свой ритм.

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В случае с Бесединым простой был гораздо больше. Ему нужно будет больше времени на то, чтобы вернуть свою форму, но в обойме тренера наверняка останется.

Есть еще Супряга. Но Луческу любит, чтобы на острие атаки был фактурный нападающий. Если другого игрока у Динамо на эту позицию не появится, думаю, у Беседина будут шансы проявить себя. Но наверное не так сразу и не с первых весенних игр", – цитирует Бабича Команда 1.

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