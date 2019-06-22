toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бабенко перешел к новичку польской Екстраклясы

16:30 42 Читати українською
Бабенко перешел к новичку польской Екстраклясы
Руслан Бабенко / Фото ФК Ракув

Полузащитник Черноморца Руслан Бабенко пополнил состав Ракува.

Новичок польской элиты на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с хавбеком.

Йосип Вукович: Футбольные кондиции Милевского – полное дерьмо, профессионализм на нуле

Соглашение рассчитано до лета следующего года, с возможностью продления еще на два сезона. На счету Бабенко два гола и три ассиста в 30 матчах УПЛ за Черноморец.

В сезоне 2018/19 Ракув добыл золото второго дивизиона Польши, опередив Лодзь всего на один пункт.

Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону

blog_ava
Зинченко и Влада Седан мило отдыхают в Лос-Анджелесе: страстные поцелуи и гигантский розовый слоник
11:01
686
Теги
Трансферы Мир Руслан Бабенко Руслан Бабенко Черноморец Черноморец Польша Украинцы за рубежом Ракув
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
18
мин
Перу
22:00
Бразилия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук