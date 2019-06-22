Бабенко перешел к новичку польской Екстраклясы

Полузащитник Черноморца Руслан Бабенко пополнил состав Ракува.

Новичок польской элиты на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с хавбеком.

Йосип Вукович: Футбольные кондиции Милевского – полное дерьмо, профессионализм на нуле

Соглашение рассчитано до лета следующего года, с возможностью продления еще на два сезона. На счету Бабенко два гола и три ассиста в 30 матчах УПЛ за Черноморец.

В сезоне 2018/19 Ракув добыл золото второго дивизиона Польши, опередив Лодзь всего на один пункт.

Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону