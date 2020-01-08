Бабель стремится вернуться в Аякс – игрок сборной Нидерландов хочет увеличить свои шансы на участие в Евро-2020

Нападающий турецкого Галатасарая Райан Бабель намерен перейти в Аякс во время зимнего трансферного окна.

Амстердамский клуб начал переговоры со стамбульским грандом по поводу 6-месячной аренды 33-летнего форварда, сообщает De Telegraaf.

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Сам Бабель уже согласился на переход. Ради возвращения в Аякс он готов пойти на уменьшение зарплаты. По мнению футболиста, выступления в чемпионате Нидерландов существенно увеличат его шансы на попадание в заявку команды Рональда Кумана на Евро-2020.

Отметим, что Бабель является воспитанником Аякса. Он выступал за клуб с 2004 по 2007 год, а также в сезоне 2012/13. В отборе к Евро-2020 Бабель сыграл 7 матчей и забил 2 гола.

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