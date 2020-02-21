Бабель симулировал адскую боль и паясничал в матче Лиги Европы – постыдное поведение форварда Аякса

Форвард Аякса Райан Бабель не смог справиться со своими эмоциями в матче Лиги Европы против Хетафе (1:0).

На 55-й минуте поединка Хетафе – Аякс, когда гости уже уступали (0:1) случился неприятный эпизод.

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Нападающий амстердамцев Райан Бабель снес защитника хозяев Алана Ньйома. Арбитр решил "наградить" форварда желтой карточкой, после чего Райан упал на землю, делая вид, что ему невыносимо больно. Затем голландец подбежал к Ньйому и начал смеяться над ним, прихрамывая рядом.

В итоге испанцы забили еще один мяч и усложнили для Аякса выход в следующую стадию турнира.

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