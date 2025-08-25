Вингер Реала Родриго остался недоволен своей заменой в матче с Овьедо на 67-й минуте при счете 1:0 в пользу "бланкос".

В воскресенье, 24 августа, Реал победил Овьедо со счетом 3:0 в рамках второго тура чемпионата Испании. Во время встречи вингер Родриго был заменен. Покидая поле, он был явно расстроен решением Хаби Алонсо.

Форвард Реала разразился эмоциями после замены на фоне слухов о своем уходе из команды – Алонсо уже отреагировал (ВИДЕО)

Актер, специализирующийся на чтении по губам Веллозо, рассказал, что именно произнес бразилец в момент гнева. "И так каждый матч. Б***, парниша, иди на***", – произнес бразилец, находясь на скамейке запасных. Мнения о том, кому біли произнесены эти слова, разделились. Кто-то думает, что они были направлены не в сторону Алонсо, а в сторону Мбаппе.

Реал победил Овьедо со счетом 3:0.