"Мы часто слышим, что не стоит опускаться до уровня врага. Иногда с этим сложно согласиться из-за несправедливости.

Наставнику Ариса подгорело из-за вылета из еврокубков от Динамо – грек попытался прикрыться скандалом

Но нам свое делать. Вчера был высокий градус эмоций. Мы с командой своим поведением не хотели обходить этические и спортивные ценности в футболе. Не хотели вести себя, как наши соперники.

Для нас важно показывать наших украинских героев. "Азов" был и остается героями, о которых мы должны рассказывать миру. Мы будем делать это дальше. А миру важно наконец понять, кто есть кто и где герои", – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, киевляне в ответном матче одолели Арис со счетом 2:1 (первый поединок завершился минимальной победой греков). Дополнительное время голов не принесло, а в серии пенальти точнее были именно подопечные Луческу. После финального свистка игроки Динамо решили отпраздновать проход в следующий раунд перед греческими трибунами, потроллив их, таким образом, за провокационные баннеры против полка "Азов".

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