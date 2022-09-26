Нападающий Байера и сборной Ирана Сердар Азмун публично поддержал протесты в своей родной стране. Пост с поддержкой иранских женщин Азмун опубликовал в своём Instagram и заявил, что ни за что его не удалит.

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"Из-за внедрённых в стане сборной Ирана правил нам запрещается выражать мнение по поводу протестов до конца сборов, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не будет стоить ни одного волоса с головы иранской женщины. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперёд, иранские женщины!" - написал Азмун в своём Instagram.

Напомним, что Иран является одним из участников ЧМ-2022.

Первые акции протеста в Иране начались 16 сентября, в день смерти Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов за то, что она якобы неправильно носила хиджаб. С тех пор протесты охватили десятки городов: иранские женщины по всей стране публично сжигают свои хиджаб и записывают этот процесс на видео. Президент Ирана пообещал решительно разделаться с недовольными.

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