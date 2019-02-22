Азмун – лучший игрок недели в Лиге Европы

УЕФА определился, кому вручить звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Нападающий Зенита Сердар Азмун стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Иранский нападающий помог Зениту пройти Фенербахче, приняв участие во всех трех голах команды. Азмун дважды отличился и отдал результативную передачу, а российская команда победила со счетом 3:1, что позволило питерцам продолжить свой путь в евротурнире.
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В лидерской гонке Азмун оставил позади форварда Зальцбурга Даку Петсона, хавбека Севильи Пабло Сарабию и 18-летнего нападающего Челси Каллума Хадсона-Одоя.