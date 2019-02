Азмун – лучший игрок недели в Лиге Европы

УЕФА определился, кому вручить звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Нападающий Зенита Сердар Азмун стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Годин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Иранский нападающий помог Зениту пройти Фенербахче, приняв участие во всех трех голах команды. Азмун дважды отличился и отдал результативную передачу, а российская команда победила со счетом 3:1, что позволило питерцам продолжить свой путь в евротурнире.

Лига Европы: Арсенал разгромил БАТЭ, Динамо Загреб, Зальцбург и Зенит прошли дальше, проиграв первый матч

В лидерской гонке Азмун оставил позади форварда Зальцбурга Даку Петсона, хавбека Севильи Пабло Сарабию и 18-летнего нападающего Челси Каллума Хадсона-Одоя.

Two goals & an assist on his home debut!



Sardar Azmoun voted Player of the Week! #UEL #POTW @hankookreifen pic.twitter.com/JCQuRUxmzE