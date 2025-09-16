Азиатская ЛЧ, 1-й тур

Аль-Вахда – Аль-Иттихад – 2:1

Голы: Канедо, 62, Пимента, 90+8 – Бергвейн, 21

На 37-й минуте удален Аль-Шанкити (Аль-Иттихад)

Аль-Ахли – Насаф – 4:2

Голы: Мийо, 65, 68, Марез, 90+4, Сулейман, 90+15 – Норчаев, 34, 41

Аль-Шарджа – Аль-Гарафа – 4:3

Голы: Манай, 60, 90+1, Камапа, 62, Коронадо, 90+10 – Браими, 33, Хоселу, 45+4, 73

Аль-Шорта – Аль-Садд – 1:1

Голы: Менди, 28 – Аль-Хайдос, 62

Аль-Иттихад проиграл Аль-Вахди, и после матча болельщики "желто-черных" призвали главного тренера Лорана Блана подать в отставку. Сам Блан на послематчевой пресс-конференции заявил, что его команда проиграла по двум причинам: из-за удаления Аль-Шанкити и отсутствия двух звездных игроков, Канте (дисквалификация) и Бензема (травма).

На позиции центрфорварда сыграл Бергвейн и даже забил – с передачи Фабиньо. Но этого оказалось недостаточно даже для ничьей.

Недостаточно оказалось для ничьей и дубля Хоселу в составе Аль-Гарафы – его команда уступила в гостях Аль-Шардже. Экс-форвард Реала стал не единственным игроком, который забил два мяча в этот игровой день. Дублем также отметился экс-полузащитник Штутгарта Энзо Мийо.